Модели Victoria's Secret и их коллеги, пока не входящие в число "ангелов", отправились на Багамы. В веселой компании самых желанных девушек в мире замечены Белла Хадид, Эмили Ратажковски, Алессандра Амбросио, Хейли Болдуин, Лаис Рибейро, Жизель Оливейра и Роуз Бертрам.

Фото на берегу океана модели Victoria's Secret с удовольствием публикуют на своих страницах в Instragram.

С какой целью девушки прилетели на Багамы, пока неизвестно. Возможно, звёзды подиума решили устроить отпуск после грандиозного шоу Victoria's Secret, которое прошло в Париже в начале декабря. Однако, судя по некоторым записям моделей в соцсетях, целью поездки может быть некий новый проект.

Впрочем, рабочая поездка или просто отпуск – не столь важно. Судя по солнечным снимкам, модели прекрасно проводят время на Багамах.