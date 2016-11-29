Вячеслав Мясников представил второй сольный альбом, который назвал "Счастье". Дебютный диск КВН-щика назывался "Еду к деду". Кстати, при создании второй пластинки участник "Уральских пельменей" придерживался такой же концепции, как и в первом случае - на диск попали песни различных жанров.

- Мне нравится экспериментировать и сочинять песни в разных стилях, - признаётся Вячеслав Мясников. - У меня есть смешные песни, есть грустные. Они нравятся слушателям, их заказывают на радио и просят исполнить во время концертов. Поэтому я специально включил в альбом такие разные песни.

В заглавном треке, который дал название всему альбому, Вячеслав предлагает слушателям поиграть в игру и найти свой ответ на вопрос: "Что же такое счастье?". Варианты–подсказки: встречать родных после долгой разлуки, возвращаться домой, где ждёт семья и сынишки обнимают. В конце песни Вячеслав резюмирует просто: "Счастье – когда ты нужен".

Второй в списке идет детская песня «Улыбашки».

- Вячеслав написал ее для своих сыновей - ну него двое сыновей-близнецов, - рассказывает Metro PR директор Вячеслава Мясникова Константин Кудрявцев. - Еще одну композицию он посвятил мамам. Эта песня хорошо знакома любителям юмористического шоу. Только на диск она попала в современной аранжировке.

Весной Вячеслав планирует концертный тур по городам России, где будет исполнять знакомые слушателям песни и свои новые композиции в сопровождении оркестра.