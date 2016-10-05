Голливудское издание Variety опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых актеров и ведущих на телевидении.

Абсолютными лидерами списка стали звезды комедийного сериала канала CBS "Теория большого взрыва". Джим Парсонс, Джонни Галэки и Кейли Куоко получают по 1 млн долларов за эпизод. Ранее все трое возглавили список Forbes, как самые богатые актеры на ТВ.

На втором месте в комедийном жанре Дуэйн "Скала" Джонсон, получающий 400 тысяч долларов за съемки в одном эпизоде спортивного сериала «Игроки» от HBO.

Третьими в рейтинге стали актеры новых проектов Netflix "Маньяк" и "Диета Санта-Клариты". По 350 тысяч долларов получают за съемки в одной серии "Маньяка" Эмма Стоун и Джона Хилл, а также Дрю Бэрримор за работу над одним эпизодом "Диеты Санта-Клариты".

Среди актеров драматических сериалов на первом месте, обогнав звезд популярнейшей "Игры престолов", расположились Лорен Грэм и Алексис Бледел, исполнительницы главных ролей в шоу "Девочки Гилмор", которое возвращается на экраны благодаря Netflix. Каждая из актрис получает по 750 тысяч долларов за эпизод.

На втором месте звезда сериала "Морская полиция: Спецотдел" Марк Хэрмон с 525 тысячами за эпизод.

Участники основного актерского состава "Игры престолов" получают одинаковый гонорар. Питеру Динклэйджу (Тирион Ланнистер), Лине Хиди (Серсея Ланнистер), Киту Харингтону (Джон Сноу), Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен) и Николаю Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) платят по 500 тысяч долларов за эпизод.

Еще летом сообщалось, что актеров шоу, пользующегося бешеной популярностью во всем мире, ждет существенное повышение гонораров за работу в седьмом и восьмом сезонах.

Однако больше всего на телевидении зарабатывают не актеры сериалов, а телеведущие.

По данным издания, Джудит Шейндлин, ведущая собственного шоу "Судья Джуди", зарабатывает по 47 миллионов долларов в год. Мэтт Лауэр, ведущий программы "Today" с 1996 года, получает 22-25 миллионов долларов в год. Эллен Дедженерес, которая ведет собственное шоу в дневном эфире, платят по 20 миллионов долларов в год.