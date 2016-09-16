В Нью-Йорке завершилась Неделя моды-2016. На подиуме свои коллекции показали лучшие и популярнейшие дизайнеры США. Модели демонстрировали модные тенденции будущего лета.
Ирина Шейк в дредах и мини-шортах появилась на показе Недели моды в Нью-Йорке
На показы в рамках Недели моды в Нью-Йорке-2016 были приглашены мега-звезды - супер-модели, актрисы и музыканты.
На подиуме представляли коллекции самых знаменитых модельеров Штатов Ирина Шейк, Эшли Грэхэм, Стелла Максвелл и другие супер-модели.
Иногда коллекции дизайнеров, которые демонстрировались в рамках Недели моды-2016 на ярких шоу, вызывали настоящий фурор у зрителей. Особенно эффектно смотрелись на подиуме обнаженные модели.
Мы подобрали коллекцию самых ярких "голых" моделей Недели моды в Нью-Йорке-2016. Смотрите фотогалерею выше.