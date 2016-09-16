Анастасия Волочкова, которая в этом году отметила 40-летие, не стесняется делиться фото без макияжа. Ранее она уже выкладывала подобные кадры, например, позируя в сауне. Балерина любит демонстрировать свою личную жизнь в социальной сети Instagram и радует подписчиков новыми поводами для фото почти что каждый день. На этот раз Анастасия Волочкова выложила фото без макияжа утром 13 сентября, подписав кадр: - Творческое начало дня. Напомним, что ранее она также рассказывала в соцсети, что в...