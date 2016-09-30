Одно из самых красивых событий в мире моды - неделя высокой моды в Париже-2016 - в самом разгаре. Свои лучшие коллекции haute couture сезона весна-лето 2017 демонстрируют французские, американские и даже российские дизайнеры. Каждая из них является произведением искусства.

Модные тренды теплого сезона будущего года - откровенный эпатаж, хаос, асимметрия и эротичная нежность. Одна из первых уловила их голливудская светская звезда Ким Кардашьян. На показ Balmain она пришла в "голом" ажурном платье, которое, впрочем, эксперты успели раскритиковать.

Сама же коллекция Balmain была под стать эффектной звезде из США. На подиум выходили модели в весьма эротичных нарядах.

Яркой и неожиданной на Неделе моды в Париже была коллекция от эпатажного дизайнера Рика Оуэнса (Rick Owens). Она не стала такой шокирующей, как предыдущие его коллекции, но тем не менее впечатлила зрителей.

На проходящей в Париже Неделе моды Рианна представила новую коллекцию сезона весна–лето/2017 FENTY PUMA BY RIHANNA. Поп-дива и дизайнер Рианна переосмыслила образ Марии-Антуанетты, добавив ему спортивного шика и сексуальности.

Неделя моды в Париже завершится 5 октября. В рамках показов состоятся шоу самых известных дизайнеров - в том числе и из России.

Еще по теме: На Неделе моды в Париже модели выходили на сцену в одном нижнем белье