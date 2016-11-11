Настасья Самбурская сегодня, 11 ноября, в Instagram рассказала о настоящих причинах своего ухода из сериала "Универ. Новая общага", который принес ей популярность.

- Поклонники сериала "Универ. Новая общага", пришло время нам с вами поговорить, ведь вы уже совсем взрослые. Вы были знакомы с моим персонажем Кристиной на протяжении 5 лет. Работала верой и правдой, пока, знаете ли, не кончилась моя любовь к этому персонажу. Всегда сложно уходить с насиженного места в неизвестность. Но никакие деньги не спасут, если ты идёшь на работу, как на каторгу, с кислой мордой, портя своим видом настроение окружающим.

Настасья Самбурская, она же "Кристина", поблагодарила продюсеров, что в далеком 2011 году именно её выбрали из полутора тысяч претенденток.

- Играть студентку до седых мудей, на мой взгляд, просто неприлично. Теперь я буду доказывать, что "Универ" не мой потолок.

Актриса опровергла слухи о скандалах на съемочной площадке и о том, будто ее выгнали из сериала. Напомнила, что по сюжету Кристину выводили долго. А это невозможно, если бы был острый конфликт.

Поклонники такому факту, конечно, не обрадовались. Многие признались, что смотрели сериал именно из-за “Кристины”. Однако похвалили Самбурскую за смелый шаг. А кто-то заявил, что в сериале все давно предсказуемо, и, возможно, его полностью скоро закроют.