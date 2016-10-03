Звезда "Универа" Настасья Самбурская выложила в аккаунте в Instagram видео, на котором она дерётся с композитором Виктором Дробышем. Рядом с ними стоит певец Стас Михайлов и, игнорируя происходящее, разговаривает по телефону.

- Снова подрались. Стас Михайлов рядом стоял, даже не заступился, - подписала видео драки Настасья Самбурская. - Включайте "Авторадио". Будем презентовать песню и общаться с Виктором Яковлевичем и Мурзилками.

Драка, конечно же, была инсценирована в шутку. Настасья Самбурская не упустила возможность лишний раз напомнить подписчикам Instagram о презентации новой песни, написанной вместе с композитором Виктором Дробышем.

Самбурская и Дробыш приехали 3 октября в редакцию "Авторадио", чтобы презентовать песню "Плохие мальчики" и пообщаться со слушателями в прямом эфире.

Ранее Настасья Самбурская не раз демонстрировала в Instagram свои вокальные данные. Так что теперь, видимо, она решила не только заниматься актёрской карьерой, но и сольной.