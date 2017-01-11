"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко на фото выглядит располневшей, считают подписчики 22-летней модели в Instagram.

Анастасия Квитко, которую за пышные формы прозвали "русской Ким Кардашьян", часто радует фанатов откровенными фото. Однако в последнее время пикантные снимки Квитко в бикини вызывают у поклонников неоднозначную реакцию.

По словам некоторых комментаторов в Instagram, Анастасия Квитко набрала несколько лишних килограммов.

- Она потолстела или беременна, - предполагают одни пользователи.

- Пора ей с едой завязывать, - отмечают другие.

Многие также пишут, что тело модели выглядит ненатурально.

Однако преданные поклонники не считают, что на фото Анастасия Квитко выглядит располневшей. В комментариях они осыпают девушку комплиментами, называя богиней и восхищаясь роскошными формами "русской Кардашьян".

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