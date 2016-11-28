Российская модель из Калининграда Анастасия Квитко в свой 22-й День рождения выложила в Instagram фото в белоснежном эротичном купальнике. Напомним, в Сети её прозвали "Русской Кардашьян" за её соблазнительные формы. Как отмечают поклонники в соцсети, россиянка вполне могла бы составить конкуренцию знаменитой американской телеведущей Ким Кардашьян.

В свой 22-й день рождения Анастасия Квитко проводит время в Майами во Флориде. "Русская Кардашьян" позирует в откровенном бикини на яхте во время прогулки по каналу в Майами на фоне высоток.

За 10 часов эротичное фото Анастасии Квитко набрало более 52 тысяч "лайков" в соцсети. Девушку поспешили поздравить подписчики её аккаунта в Instargam. Более 500 комментариев появились под фото, среди них и на русском языке. Из-за развевающейся на ветру парео девушку назвали "богиней ветра".