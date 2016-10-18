Рома Зверь открыл первую фотовыставку в Москве

В Шоколадном цеху на «Красном Октябре» открылась первая фотовыставка певца и музыканта Ромы Зверя «Моменты». Все вырученные средства от продажи билетов, сувениров и работ автора будут перечислены в фонд «Нужна помощь». Metro узнало у Зверя, когда и как он начал снимать и какие работы у него самые любимые

– Я занимаюсь репортажной фотографией и немного жанровой. Подглядываю, смотрю, наблюдаю, что происходит вокруг, и пытаюсь это запечатлеть. Могу долго сидеть и выжидать, чтобы получить хороший кадр. Думаю, это и есть самое главное правило репортажной фотографии. Чтобы её получить, не обязательно двигаться и что-то искать. Нужно просто уметь ждать, – говорит музыкант. – С помощью фотографий я учусь наблюдать и в каком-то смысле познаю себя. Не бегаю с фотоаппаратом в поисках кадра, а наоборот, ограничиваю себя, чтобы кадр сам пришёл ко мне. И тогда это не просто снимок, а уже отражение того, что происходит у меня внутри.