Рома Зверь открыл первую фотовыставку в Москве

В Шоколадном цеху на «Красном Октябре» открылась первая фотовыставка певца и музыканта Ромы Зверя «Моменты». Все вырученные средства от продажи билетов, сувениров и работ автора будут перечислены в фонд «Нужна помощь». Metro узнало у Зверя, когда и как он начал снимать и какие работы у него самые любимые
– Я занимаюсь репортажной фотографией и немного жанровой. Подглядываю, смотрю, наблюдаю, что происходит вокруг, и пытаюсь это запечатлеть. Могу долго сидеть и выжидать, чтобы получить хороший кадр. Думаю, это и есть самое главное правило репортажной фотографии. Чтобы её получить, не обязательно двигаться и что-то искать. Нужно просто уметь ждать, – говорит музыкант. – С помощью фотографий я учусь наблюдать и в каком-то смысле познаю себя. Не бегаю с фотоаппаратом в поисках кадра, а наоборот, ограничиваю себя, чтобы кадр сам пришёл ко мне. И тогда это не просто снимок, а уже отражение того, что происходит у меня внутри.
Первый кадр. Рыбак
«Это мой первый кадр, он очень старый, – рассказал Рома. – Когда я в электронном виде посмотрел на кадр, то порадовался, потому что он очень художественный получился. Здесь есть настроение».
Одно из любимых фото. Бульдог, защищающий свою хозяйку
По словам Ромы, ему дорог снимок, сделанный в парижском кафе: «Бульдог охранял свою хозяйку и не давал мне приблизиться, чтобы сделать кадр. Собака вставала и начинала рычать, а хозяйка улыбалась довольная. Но кадр получился».
Фото, вынесенное на афишу выставку
«Фото было сделано в одном из моих любимых городов – во Флоренции, – говорит фотограф. – Это вид сверху на одну из опор старинного моста, построенного в 13-м веке».
Спокойствие у моря
Фото «Девочки на Бали» снято в Индонезии. Свои снимки Зверь делал в Якутске, Москве, Амстердаме, Тель-Авиве... За шесть лет лидер группы "Звери" в качестве музыканта и путешественника побывал в более 150 городах и везде брал с собой камеру. В результате этих поездок получилась серия фотографий на которых посетители смогут увидеть мир глазами автора.