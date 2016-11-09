Дочь кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Иванка опубликовала в своем Twitter фото, как ее отец наблюдает за подсчетом голосов на выборах. Рядом с Трампом - члены его семьи и напарник на выборах, выбранный миллиардером вице-президент Майк Пенс. Сам Трамп также опубликовал в своем Twitter другое фото из комнаты, где он вместе с семьей наблюдает за подсчетом голосов избирателей. На нем есть и его жена Меланья. Ранее сообщалось, что в небоскреб «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке,...