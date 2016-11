Известно, что мировая знаменитость певица Мадонна очень яро болела за победу Хиллари Клинтон в президентских выборах США. Сегодня, после того, как стало известно о победе Дональда Трампа, Мадонна призвала сторонников бывшего госсекретаря не сдаваться. На своих страницах в Instagram и Facebook она написала: "A New Fire Is Lit 🔥 We Never Give Up. 🔥We Never Give In' 🇺🇸" -Madonna". Напомним, примерно месяц назад Мадонна обещала отблагодарить американцев за каждый голос в пользу Хиллари. В подарок...