Порнорежиссер Боб Джек снял клип про Дональда Трампа.
Пародийное видео на песню Trump было снято еще до выборов президента в США.
Дональд Трамп в исполнении самого Боба Джека предстает в клипе в окружении полуобнаженных девушек.
Текст песни Trump, на которую был снят клип, изобилует цитатами из предвыборных речей Дональда Трампа.
Режиссер считает, что его клип помог Дональду Трампу победить.
После того, как стали известны результаты выборов в США, Боб Джек написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте": "Наш клип помог Трампу победить и стать президентом Америки! Результаты выборов в США поразили всех!"