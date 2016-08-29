Её главными героями стали певица Рианна и рэпер Дрейк.

Поп-дива в этот вечер стала победительницей в престижной номинации The Video Vanguard Award. Вручать награду организаторы поручили старому другу и давнему возлюбленному Рианны Дрейку.

Слухи о том, что молодые люди снова встречаются ходили давно, однако после выступления рэпера на MTV Video Music Awards 2016 у поклонников обоих исполнителей не осталось в этом никаких сомнений.

– Я влюблен в нее с 22 лет. Она мой лучший друг и настоящая живая легенда в музыкальной индустрии, – заявил рэпер перед всем залом и многомиллионной аудиторией шоу.

По словам Дрейка, за годы на сцене Рианна как человек совсем не изменилась, и он очень ценит в ней это.

Смущенная Рианна слушала своего бойфренда молча. Девушка явно не ожидала от рэпера таких признаний и красноречия. Похоже, певицу застал врасплох и поцелуй рэпера, которым он решил завершить свою пламенную речь.

РиРи неловко увернулась от губ возлюбленного на сцене, зато открыто нежничала с ним во время церемонии за кулисами.

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