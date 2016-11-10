Дмитрий Нагиев на днях был в Сочи. Но не отдыхал, а работал. Он снимался в новом рекламном ролике к Новому году. За два съемочных дня гонорар Нагиева составил девять млн рублей.

Съемки проходили на высоте более двух тысяч метров в Кавказских горах. По сценарию, его герой гонится на лошади за Дедом Морозом. Но всего этого могло и не быть.

Как сообщает "StarHit", чтобы подняться в горы, организаторы заказали вертолет компании "Ельцовка". Но накануне борт именно этой компании разбился в Адлере. Вполне возможно, что тем же вертолетом могла воспользоваться и команда Дмитрия Нагиева.

От услуг компании отказались, в горы отправились на автомобиле.

Напомним, частный вертолет потерпел крушение в Сочи днем 1 ноября. Вертолет Eurocopter AS350 упал на территорию частного дома по улице Цимлянской в Адлерском районе.

В результате падения вертолета пострадали шесть человек. Пятеро из них госпитализированы с травмами тяжелой и средней степени тяжести. Одна женщина погибла. На земле пострадавших нет. Дом, во дворе которого произошло крушение, существенно не пострадал. Однако при падении вертолет повредил два автомобиля, припаркованных во дворе, сарай и опору линии электропередачи.