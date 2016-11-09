Создатели спектакля «Принцесса цирка», который идёт в Московском театре мюзикла, решили удивить зрителей уникальными цирковыми трюками. Причём исполняют их не только приглашённые артисты цирка, но и актёры театра, раньше не имевшие спортивной подготовки. Всем им пришлось несколько месяцев осваивать номера, которые поставил один из создателей знаменитого канадского цирка «7 пальцев» Себастьян Солдевилья.

– Сначала я очень осторожно отнеслась к проекту, ведь цирк – не совсем моё. К тому же я очень боюсь высоты, зато теперь это моя любимая роль, – рассказывает исполнительница роли Теодоры Мария Биорк. – Тренировки заняли около двух месяцев. Причём никакой спортивной подготовки у меня не было. Пришлось много заниматься, да и сейчас я тренируюсь – качаю спину, ноги, пресс. Главным для меня было не накачать кубики, хотя они, конечно, приятные ребята. Не люблю истязать себя ради эстетических соображений. Важнее было достичь результата, нужного для роли. В целом я думаю, что любой человек сможет добиться нужной ему спортивной формы, если ему будут помогать профессионалы, с которыми он найдёт контакт.

С Марией согласна и Екатерина Новосёлова (Мари). Девушке достались самые сложные трюки из тех, что выполняют в спектакле непрофессиональные цирковые артисты. По её мнению, освоить кольцо ей помогла именно поддержка тренеров – Себастьяна и Андрея Кольцова (известный цирковой артист, постановщик уникальных трюков, участник шоу Cirque du Soleil).

– Первая встреча с кольцом вызвала слёзы, я понимала, что себя надо держать, подтягивать, иначе просто убьёшься, – говорит Екатерина. – Всё лето до основных репетиций я занималась сама по программе, составленной Себастьяном, – качала руки, ноги, пресс, делала растяжки, подтягивания. А дальше с августа под контролем тренеров мы начали заниматься на износ. И сейчас я делаю всё, чтобы тело было в тонусе. Главное, что поддерживает, – вера тренеров. Это удивительно, что нас так поддерживают.

Чтобы трюки удавались легче, артистам пришлось правильно питаться. Хотя больших ограничений не было.

– Нам посоветовали убрать сладкое, солёное, жареное. И сейчас, уже привыкнув, мы придерживаемся этих правил, – говорит Екатерина.

Кстати, такой рацион питания помог Екатерине окончательно расстаться с 25 лишними килограммами, которые она набрала после родов.

Помощник режиссёра-постановщика мюзикла, куратор цирковых номеров Андрей Кольцов рассказал, как актёры осваивали новый для себя жанр

Работать с артистами было сложно?

Нет, это потрясающие ребята. Спортивная подготовка у них вначале была низкая, но мы сделали комплекс подготовительных упражнений, который помог добиться результатов.

Что было главным в тренировках?

Главное – заниматься методично, изо дня в день, не действовать нахрапом. И ещё очень важно соблюдать все меры безопасности. Было важно подготовить людей так, чтобы они смогли исполнять по шесть шоу в неделю.

Какие трюки в мюзикле считаете самыми сложными?

Они все сложные, ведь артистам пришлось осваивать новый жанр. Например, девочки на кольце исполняют опасный номер. Их поднимают высоко даже для профессиональных цирковых артистов. Все были сфокусированы на результате, я никогда не видел, чтобы люди учились так быстро.