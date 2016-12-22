Максим Галкин, Филипп Киркоров и другие звезды выложили на своих страницах в Инстаграме фото со съемок праздничного выпуска программы "МаксимМаксим”.

В передаче приняли участие Валерия со своим супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и многие другие.

Судя по небольшим видеоотрывкам и фото, один из спойлеров программы - соведущей Максима будет, конечно же, Алла Пугачева.

Пользователи соцсети уже успели оценить и прокомментировать звездные наряды и изменения во внешности знаменитостей.Так, наряд Валерии назвали доспехами рыцаря. Все потому, что платье модного фасона выполнено так, будто сшито из стальных пластин и вставок.

А вот примадонну просто забросали комплиментами.

- Аллочка молодеет и молодеет! как девочка! восхищаюсь!

- Алла Борисовна смотрится очень молоденькой с красивой прической!

- Максим и Алла выглядят как одного возраста.

Других поклонников шокировали стройные ноги Пугачевой. Пользователи соцсетей недоумевали, как примадонне удается выглядеть стройнее своей дочери.

А вот уже другое фото, где за столом сидели Пугачева, Галкин и Киркоров, возмутило комментаторов. Это изображение они окрестили как "Пугачева и любовники".

-Третий не лишний, третий запасной, - подписали фото Киркорова пользователи соцсетей.