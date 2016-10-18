О чём спектакль

Новый подход к старой истории

Классическую оперетту о молодом человеке из хорошей семьи, вынужденном работать в цирке и скрывать своё лицо под маской, знают даже те, кто не считает себя поклонником музыкального театра. Создатели спектакля это понимали, поэтому постарались сделать всё, чтобы рассказ получился нестандартным. С одной стороны, в постановке сохранены основные повороты сюжета, но с другой – акценты расставлены чуть иначе. Проходные герои классической оперетты внезапно становятся важными, более того, в истории появляется новый персонаж. Мне кажется, такие нововведения пошли спектаклю только на пользу.

На кого смотреть

Актёры освоили новый жанр

Смотреть надо прежде всего на исполнителя роли Мистера Икс Максима Заусалина. Его герой получился убедительным. Артист, известный по своим ролям в драматических постановках и мюзиклах, отлично справился с музыкальным материалом, требующим классического вокала. Не менее интересно наблюдать за Елизаветой Пащенко (Мари). Актрисе ради роли пришлось осваивать воздушную гимнастику. И, конечно, любимцами публики являются Алексей Колган (Каролина Бонвиль), Павел Любимцев (Пеликан) и Ефим Шифрин (Пуассон).

Зачем смотреть

Цирк совместили с опереттой

Уникальность постановки состоит в том, что «Принцесса цирка» – это совместный проект Московского театра мюзикла и канадского театра-цирка «7 пальцев». Основатель «7 пальцев» Себастьян Солдевилья выступил одним из режиссёров-постановщиков спектакля и превратил его в настоящее цирковое представление. Номера и трюки при этом совершенно не кажутся вставными номерами, они являются органичным дополнением сюжета. Выполняют задумку Солдевильи как приглашённые профессионалы, так и артисты основной труппы.

Фишки

Трюки поражают публику

Бытует мнение, что артистам музыкального театра приходится сложнее других – им нужно не только петь, но и танцевать, и играть. В данном случае театр раздвинул границы жанра ещё дальше. В какой-то момент зритель уже перестаёт понимать, где именно он находится и что смотрит, но оторваться не может. Постановка по-настоящему затягивает. Особенно это заметно во время коронного трюка, который выполняет Мистер Икс. Зал замер, охнул и выдохнул разом. Ещё ни одна «Принцесса цирка» таких ярких эмоций и обсуждений у зрителей не вызывала, я в этом уверена.

Мнения зрителей

«Ну ничего себе трюк со стульями. Я всё думала: если он упадёт, то куда – в оркестровую яму или прямо на первый ряд. В любом случае страшно».

Ольга, 36 лет, финансовый аналитик

«Какой чудесный Алексей Колган. Играет женщину, при этом вовсе не пародийно. У него реально вышла милая и очаровательная дама».

Дина, 32 года, архитектор

«Впервые вижу оперетту, в которой классический злодей оказывается вполне приличным человеком. И ведь не подкопаешься. Логично сделали».

Дмитрий , 27 лет, преподаватель иностранного языка

Мне показалось, что сцена для такой глобальной постановки маловата. Им явно было тесно. Такой размах требует большего пространства».

Ольга, 20 лет, студентка