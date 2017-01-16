Внук британской королевы Елизаветы II принц Уильям уже этим летом завершит карьеру пилота скорой помощи. Несмотря на то, что он является членом королевской семьи и второй в очереди на престол, принц Уильям в своё время принял решение продолжать службу, чтобы не терять навыки. Ему приходилось совмещать работу с выполнение обязанностей члена монаршей семьи: вместе с супругой герцогиней Кэтрин (Кейт Миддлтон) он часто появлялся на публике, посещал различные благотворительные мероприятия, отправлялся с официальным визитом в другие страны.

Однако совмещать общественную жизнь, работу пилотом, а также воспитывать двоих детей - непростая задача. Тем более, когда часть королевских дел бабушка готова переложить на него. Он переключит своё внимание на свои обязанности члена королевской семьи уже с этого лета, после завершения контракта на службе в скорой помощи, сообщает The Times. Такое решение он принял после долгих совещаний с семьёй.

При этом принц Уильям признался, что рано или поздно в интересах династии ему придётся оставить работу пилота.

После этого, герцог и герцогиня Кембриджские переберутся в Кенсингтонский дворец. Их дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта - будут посещать местные школу и детский сад.