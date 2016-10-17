На премьеру нового фильма "Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся" (Jack Reacher: Never Go Back) приехали актеры, сыгравшие главные роли в картине - Том Круз, Даника Ярош и Коби Смолдерс, а также Патрик Хьюсингер.

Красотки, которые играют в фильме Сьюзен и Саманту, прибыли на Fan Screening в ярких нарядах, чем восхитили фанатов, собравшихся на премьеру фильма. Даника Ярош выбрала наряд с глубочайшим декольте, а Коби Смолдерс - мини-платье. Неудивительно, что Том Круз охотно фотографировался рядом с красотками и расточал улыбки.

Фанаты буквально не давали Тому Крузу прохода. Они делали совместные селфи с актером, сыгравшим Джека Ричера и выступившим в роли продюсера фильма, просили автографы и просто пытались хотя бы дотронуться до своего кумира.

Премьера фильма "Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся" в России намечена на 20 октября. Том Круз возвращается на широкие экраны в героическом образе полицейского, которого актер уже играл несколько лет назад. События в картине происходят спустя 4 года. Герой Тома Круза бросается на помощь приятельнице и бывшей коллеге Сьюзан Тернер, которую играет Коби Смолдерс, которую подставили и обвинили в получении крупной взятки. Охоту объявили и на Джека Ричера.

Сюжет основан на 18-й книге серии «Джек Ричер» американского писателя Ли Чайлда.