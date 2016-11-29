Обычный амазонский попугай прославился после того, как его хозяин Нэйтан Лопез выложил на своей странице в Facebook видео, в котором птица поет знаменитую песню Chandelier певицы Sia (Сия).

Стоит отметить, что попугай довольно точно скопировал оригинал. Особенно проникновенно прозвучала в его исполнении строчка: "Я буду летать, как птица".

Пользователи по достоинству оценили старания крылатого певца. Видео в Facebook набрало больше 1 миллиона просмотров, 39 тысяч репостов и 7 тысяч комментариев за два дня.

Chandelier (Люстра) — песня австралийской певицы и автора-исполнителя Sia, вышедшая 17 марта 2014 года в качестве первого сингла с её шестого студийного альбома 1000 Forms of Fear.

Критики назвали сингл одним из лучших в 2014 году. По итогам года песня Chandelier заняла 25-е место в списке 100 лучших песен года по версии американского журнала Billboard. Песня и клип на нее получили номинации на премию "Грэмми" в категориях "Лучшая песня года", "Лучшая запись года", "Лучшее сольное поп-исполнение" и премию "Грэмми" за лучшее музыкальное видео.

Предлагаем вам сравнить исполнение пернатого певца с оригиналом.