Российская певица Полина Гагарина в промежутках между концертами отправилась отдыхать на Мальдивы. О долгожданном отдыхе она подробно рассказала подписчикам в соцсети в Instagram. В первый день отдыха певица опубликовала фото с видом заката, подписав его: "Провожаем солнце". Уже на следующий день Полина Гагарина поделилась фото в бикини и рассказала, что наконец-то решилась сменить отель на виллу.

- С суши переехали на водную виллу! Первый раз на это решилась, до этого как- то смущало! Но эта вилла стоит того!, - подписала Полина Гагарина фото в бикини на пляже.

Позируя, певица приняла необычную позу, пытаясь изобразить занятие йогой.

- Для всех знатоков йоги сразу говорю, что я не умею. Поза для пущей пущести. А вообще вилла, конечно, отпад", - продолжает радоваться отдыху Полина Гагарина.

Фото, на котором певица позирует в бикини и шляпке, за 5-6 часов набрал более 78 тысяч "лайков". Поклонники порадовались за свою любимицу.