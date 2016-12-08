Слухи о том, что Полина Гагарина беременна появились осенью 2016 года. Поклонники заметили, что в последнее время певица выбирает наряды, скрывающие очертания тела, и предположили, что звезда находится в интересном положении.

29-летняя Полина Гагарина и её супруг 38-летний Дмитрий Исхаков пока никак не комментируют слухи о беременности певицы. Пресс-служба певицы опубликовала заявление о том, что разговоры о беременности причиняют Гагариной дискомфорт и неудобства. Фанаты, а также ряд СМИ расценили это как косвенное подтверждение беременности звезды, которая хочет оставить свою личную жизнь в тайне.

Однако внешний вид певицы на прошедшей 7 декабря Российской Национальной музыкальной премии в Кремле вновь заставил поклонников заговорить о том, что Полина Гагарина беременна.

Звезда вышла на сцену в коротком, но объёмном красном платье свободного кроя. Поклонники предположили, что таким образом Полина Гагарина пытается скрыть округлившийся животик.

Полина Гагарина беременна, 2016 год

Изменения в фигуре звезды первыми заметили подписчики певицы в Instagram. Под каждым новым фото Полины Гагариной поклонники просят любимую певицу прояснить ситуацию.

Некоторые подписчики настолько уверены в том, что Полина Гагарина беременна, что начинают поздравлять певицу в комментариях.

- Видно же, что беременна, и это круто! – пишут поклонники. – Милый животик. Поздравляем!

Если слухи подтвердятся, это будет вторая беременность для Полины Гагариной. У певицы и наставницы шоу "Голос" уже есть сын от брака с актёром Петром Кисловым.