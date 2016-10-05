Мэтр моды Валентин Юдашкин не вышел на подиум на показе своей коллекции одежды сезона весна-лето 2017 года на Неделе моды в Париже. Представляла модели его дочь, Галина Юдашкина. Она закрыла показ, выйдя на подиум вместе со своим сыном Анатолием на руках.

Галина - арт-директор Дома Моды "Валентин Юдашкин".

Галина рассказала о том, как справилась с волнением и как перенес публичный выход малыш Анатолий.

"Меня часто спрашивали, а не испугался ли он?! Он был в восторге от камер, софитов, моделей и музыки!", - написала в своем Instagram Галина Юдашкина. Добавим, дочь Юдашкина впервые показала полугодовалого сына на показе отца в Париже.

Присутствовал на показе моделей и супруг Галины, а также мать, Марина Юдашкина.

Добавим, модный дом Юдашкина представил в Париже модели, которые вызвали восторг у зрителей. Не обошлось из без обнаженки. На подиуме показали платья с прозрачным лифом, которые не скрывали обнаженную грудь. Этот тренд весеннего сезона у Юдашкина присутствует в вечерних нарядах.