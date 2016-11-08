Фото Екатерины Варнавы в Instagram заставило подписчиков поволноваться.

Секс-символ Comedy woman Екатерина Варнава опубликовала в соцсети неудачное фото, на котором выглядит очень изможденной.

Поклонники заметили, что Варнава в последнее время сильно похудела, что, по мнению многих, не пошло ей на пользу.

На фото Екатерина Варнава предстала в мужской рубашке и без косметики.

- Почему я вся не помещаюсь в instagram, вроде сжалась, сижу, а кусок ноги все равно не влез, - написала актриса.

Подписчики не оценили новое фото Варнавы и посоветовали звезде набрать пару килограммов, отметив, что потеряв вес, Екатерина стала выглядеть старше своих лет.

- Ну очень уже худая! Зачем? – написали фанаты.

- Худоба многих молодит, а Катю состарила на несколько лет. В таком возрасте уже не прилично быть худой.

- Ужасно непохожая на себя!

- Екатерина, прекратить худеть. Это же страшно!

-Измотанная и замученная. Надо себя беречь и отдыхать чаще, - посоветовали поклонники, комментируя фото Екатерины Варнавы.