Телеведущая Анфиса Чехова "подсела" на селфи - она продолжает выкладывать фото со своим отражением в зеркале. При этом подписчики её аккаунта в Instagram отмечают, что за последние пару месяцев 38-летняя телеведущая заметно похудела. Анфиса Чехова не скрывает, что проводит много времени в спортзале, занимается йогой и придерживается здорового питания.

- Самое главное в йоге-это получать от неё удовольствие, несмотря на болючие складки и скручивания, - подписала одно из фото в эротичном комбинезоне телезвезда. - Ну и красивый комбез, естественно...какая без этого йога?

Спустя неделю, Анфиса Чехова вновь поделилась фото в эротичном комбинезоне с обнажённой спиной. Перове, что сразу же бросилось в глаза подписчикам, это новая татуировка чуть ниже поясницы.

Фото в комбинезоне Анфиса Чехова сопроводила стихами о смысле жизни Анастасии Загодиной.

Менее, чем за день, кадр отметили как понравившийся более 18,5 тысяч подписчиков аккаунта телеведущей.