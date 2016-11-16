И этот факт о себе Анфиса Чехова доказала в очередной раз. Буквально на днях телеведущая в Instagram делилась историей о том, как на последние деньги купила дорогущее нижнее бельё, а затем долго оставалась без денег.

- Очень хорошо мою степень любви к белью раскрывает история моего увольнения с Телеканала СТС, когда мне выплатили, положенные по закону, три зарплаты, я почти все деньги спустила на дорогое нижнее белье, - вспоминает Анфиса Чехова. - А потом долго сидела без работы и без денег, но зато в красивых трусишках. Так вот, сейчас бельё я люблю не меньше.

После этого телеведущая поделилась ещё одним фото в пеньюаре, отметив, как она любит шёлк.

- Неосуществимая пока моя мечта: весь день проваляться в постели! Смотреть романтические комедии, и, как водится у нас у девочек, рыдать над ними, смеяться.... есть что-нибудь вкусное, прямо в кровати, и запивать всё шампанским, - пишет Анфиса Чехова в Instagram.

Также она отмечает, что в этих мечтах рядом подружки в пижамах, которые также рыдают и смеются над хорошими фильмами вместе с ней.

- Кстати, себе пижаму, к случаю осуществления моей мечты, я уже прикупила, - делится фото телеведущая. - Кто бы что не говорил, но, мы женщины, рождены, что бы кутать своё тело в шелка! И на меньше я не согласна.

Между тем поклонники в соцсети в комментариях отметили, что Анфиса Чехова заметно похудела и похорошела.