Певица Слава была госпитализирована в московскую больницу 23 октября с острой болью в левом ухе. На официальном сайте артистки сообщается, что 24 октября врачи поставили Славе диагноз: левосторонний отомастоидит.

Певица Слава была экстренно прооперирована.

Из-за проблем со здоровьем исполнительнице пришлось прервать гастроли и отменить концерты в Твери, Ступино и Туле, назначенные на 24, 25 и 26 октября.

24 октября певица Слава официально извинилась перед поклонниками за отмену концертов. Звезда выложила видео из больницы на своей странице в Instagram.

На видео Слава рассказала подписчикам о своей болезни и пообещала перенести отмененные концерты на другие даты.

Я уже давно должна была быть в больнице, но не хотела отменять концерты до последнего! Теперь могу оглохнуть на одно ухо, поэтому всем советую заботиться о своём здоровье! – написала певица в Instagram.

Несмотря на болезнь, певица Слава надеется на скорейшее выздоровление и планирует, продолжить гастрольный тур в ближайшее время.

- По прогнозам врачей певица Слава сможет продолжить гастрольный тур через 2-3 дня, - сообщается на сайте исполнительницы.