Новый клип «Человек говно», в котором Василий Уткин под музыку в стиле советского ретро и слова «просто человек, просто человек, человек говно» танцует на улицах Москвы и Петербурга, покорил пользователей Рунета. Подробнее про клип читайте ЗДЕСЬ.

Песню исполняет группа «Биртман». Её вокалист и руководитель Дмитрий Наумов уверил Metro, что эта композиция, как и все остальные песни его коллектива, взяты из творчества советского музыканта Зиновия Аркадьевича Биртмана, вот только этот музыкант – великолепная мистификация. Группа «Биртман» придумала и биографию, и наследие Зиновия Аркадьевича. Уже второй год коллектив «старательно восстанавливает его творчество».

– Мы вернули России Зиновия Аркадьевича Биртмана – пророка своего времени, – рассказал Metro Наумов. – Песня «Человек говно» из второй нашей пластинки «Стенка». Зиновий Биртман мог в любом человеке с первого взгляда определить (пауза, подбирает слова) червя. Как определить, что молоко с кислинкой, он мог понять, что человек с говном. На наш взгляд, песня "Человек говно" имеет остросоциальный подтекст, поэтому мы решили снять свой первый клип.

Режиссёром и сценаристом клипа стал Алексей Казаков.

– С ним мы решили, что в клипе должен сниматься Василий Уткин, – говорит лидер «Биртмана». – Уткин символизирует свободную Россию, и в своём танце он это прекрасно передаёт. В формировании этого святого танца помогал Егор Дружинин.

Легенду про реально существовавшего Зиновия Биртмана создатель группы "Биртман" поддерживает свято. На вопрос, кто же придумал Зиновия Аркадьевича, Дмитрий Наумов отвечает однозначно:

– Это великий сын России! Кто Пушкина придумал? Мы занимаемся восстановлением творчества Зиновия Аркадьевича Биртмана. Сейчас снимаем документальный фильм "Мой Биртман", где люди, которые когда-то с ним общались, делятся своими воспоминаниями. Это и Михаил Боярский, и Гальцев, и Андрей Ургант, и Артемий Троицкий, группа "Алиса", "Пилот" и многие другие. Мы выпустили книгу его стихов. В Петербурге проводят экскурсии по памятным местам, которые посетил Биртман во время своего визита в город в 80-м году. Мы проводим вечера памяти Биртмана. Был даже круиз памяти. По стране уже семь фан-клубов. Мы занимаемся этим два года, выпустили две пластинки: "Следы от компота" и "Стенка". Весной выпускаем пластинку в Америке. Концерты собирают больше тысячи людей.

Подловить лидера группы на чём-то сложно.

– А вы знакомы с родственниками Зиновия Аркадьевича? – спрашиваю я.

– Родственников у Биртмана нет, у него был брат, который умер в Америке, в Бруклине в 1979 году от алкоголизма, – быстро отвечает Наумов. – Мы обладаем всеми правами.

Солист группы уверяет, "каждая песня Биртмана святая":

– Я посоветовал бы ещё послушать "Все диджеи петушьё", "Коньяк «Арарат»", "Грузин советского разлива".