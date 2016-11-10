Пэрис Хилтон в бикини изобразила из себя президента США.

Светская львица позировала на фоне декораций Белого дома специально для издания Harper's Bazaar.

На своей странице в Instagram Пэрис Хилтон опубликовала видео и фото со съемок.

На одном из фото звезда предстает на фоне Белого дома, перекрашенного в розовый. На видео Пэрис Хилтон позирует на президентской трибуне в бикини.

Фото и видео Пэрис Хилтон сопроводила хэштегом #Paris2020, который, видимо, означает, что звезда планирует участвовать в выборах президента США в 2020 году.

Еще один хэштег, #MakeAmericaHotAgain, созвучен одному из лозунгов Дональда Трампа и переводится, как "Сделаем Америку горячей снова".

Подписчики отметили, что Пэрис Хилтон – неплохой кандидат на пост президента США.

- Лучше, чем Трамп, - считают некоторые фанаты светской львицы.