Шутку Павла Воли прокомментировал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он уверен, что такой поступок не стоит долгих обсуждений. Об этом сообщает НСН.

- У нас живут достойные, серьезные и думающие люди. Никто не будет на это всерьез обращать внимания. Где Екатеринбург и где он? Мы на другом уровне находимся, – добавил Ройзман.

На ситуацию с шуткой про гопников-екатеринбуржцев, о которой уже рассказывало Metro, отреагировал и сам Павел. На своей странице Инстаграма он оставил большое письмо, в котором обвинил во всем журналистов и уверил, что весь скандал - очередная утка.

- Плохие люди пишут, хорошие люди верят. В такое время живём. Пресса снова уделила мне внимание. Мол, обиделись жители Екатеринбурга на одну из моих шуток. Оправдываться не буду, потому что не за что, но ситуацию прояснить стоит.

По мнению артиста, гопники есть в любом городе, например, в Пензе, на родине Павла. А шутку не поняли журналисты, и сами выставили екатеринбуржцев обиженными.

- А не много ли ты на себя берёшь, неся околесицу от лица всех екатеринбуржцев? У меня много друзей из Екатеринбурга, а вот выдумщик из газетки не знает уральцев, поэтому и сочиняет бред. Да ну и Бог ему судья!

Воля поддержал мэра Екатеринбурга, передал привет всем жителям города и пригласил на свой концерт 25 декабря.

-Вот, что я думаю. Уральцы - прямые, честные, достойные люди, которые если что-то хотят сказать, говорят это в лицо. Как сказал мэр Екатеринбурга, серьезные и думающие люди живут в этом городе. И я с ним полностью согласен!

Однако почему комментарии на канале закрыты - артист не пояснил. К тому же, видео попало на просторы сети, где каждый оставил свое мнение, причем некоторые комментарии - далеко не лестные. Видео можно увидеть по ссылке ( для читателей 18+, страница содержит ненормативную лексику).