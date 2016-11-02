Павел Воля в своем блоге в Instagram заинтриговал подписчиков семейным фото. Супруга Павля Ляйсан стоит, положив голову на плечо мужа. Сам Павел одет в теплый свитер и куртку, а его супруга обнажена. Павел подписал фото, усилив интригу многократно.

"Семейные съёмки. Мне было очень холодно, @liasanutiasheva было очень жарко. Всем спасибо за работу! Поскакали дальше", - объяснил Павел странный наряд жены и свой.

Милое семейное селфи тут же принялись обсуждать подписчики Павла Воли.

"Прямо идиллия! Вы молодцы! Красивая пара!", - комментируют блогеры фото Павла Воли и его жены Ляйсан.

Правда, есть и вечные критики, которые нашли, что у Павла Воли появилось много морщин и в целом он "заметно постарел", а его жена Ляйсан хоть и красивая, но весьма крупная женщина.

Напомним, недавно в Сети появились сообщения, что Павел Воля решил эмигрировать из России и поселиться на ПМЖ в Испании. Позже сам Павел пояснил, что эта информация недостоверна.

Покидать Россию он не собирается, но много путешествовать по миру с женой и двумя детьми продолжит и дальше.