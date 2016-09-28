Эффектная блондинка певица Глюк'oZa (Наталья Ионова) была тронута тем, что "на помощь" к ней поспешили незнакомые люди. Съёмки клипа, по сюжету которого артистку бьёт мужчина, проходили прямо на улице. Некоторые подробности Наталья Ионова рассказала в соцсети.

- Недавно я поделилась с вами личной историей, благодаря которой родилась песня "Без тебя"! Но и вы не остались в стороне! И так искренне поделились своими переживаниями, воспоминаниями, - рассказывает Глюкоза о песне, на которую снимали клип. По сюжету, героиня клипа выясняет отношения со своим бывшим молодым человеком, который на эмоциях начинает бить свою "бывшую".

Позднее Наталья Ионова призналась, что специального оборудования на улице не было, поэтому съёмки данной сцены действительно можно было принять за настоящее избиение.

- Это невероятно приятно - написать вам, что клип почти готов!, - рассказывает Глюкоза в своём аккаунте в Instagram. - Это видео было очень экспериментальным. Есть кадры, где я на улице, и идёт скрытая съёмка. Там я переживаю очень непростые эмоции... Но знаете, люди, которые меня не знали, просто прохожие - готовы были броситься мне на помощь, говорили слова поддержки.... В какой-то момент мне приходилось останавливать съёмку, чтобы успокоить их. И объяснить, что это просто съёмки, и парень бьет меня не сильно. Не терпится показать, что получилось.

Также Глюк'oZa (Наталья Ионова) пообещала, что скоро поделится с поклонниками в соцсети историей, которая ранее произошла в жизни певицы.