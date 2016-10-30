Певица Кэти Перри и ее возлюбленный актер Орландо Блум отпраздновали Хэллоуин в костюмах кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и ее супруга Билла. Фото в костюмах Кэти Перри выложила на своей странице в Instagram.

В необычных костюмах на Хэллоуин Кэти Перри и Орландо Блум появились на вечеринке в честь Хэллоуина, устроенной актрисой Кейт Хадсон.

Подготовка костюмов заняла у пары довольно много времени. Певице и актеру сделали сложный грим. Процесс создания образа Хиллари Клинтон Кэти Перри запечатлела на фото и выложила в соцсетях, вызвав бурю эмоций среди поклонников.

Орландо Блум и Кэти Перри не раз высказывались в поддержку кандидатуры Хиллари Клинтон на выборах президента США.

Кэти Перри, известная сторонница Демократической партии, также записала ролик, в котором призвала всех идти на выборы 8 ноября. В видео она предстала обнаженной, заявив, что использует свое тело "как способ изменения мира".

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