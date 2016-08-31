62-летняя знаменитая ведущая представила обновлённую себя на премьере сериала "Сахарная королева", в котором Опра Уинфри выступила в качестве сценариста и продюсера. Об этом сообщила британская газета Daily Mail. "Теперь Стидман Грейам может носить меня на руках, не сломав себе спину", – с гордостью заявила изданию Уинфри.



Раньше она весила 107 кг, теперь весит 79 кг. Телеведущая худела по системе Weight Watchers: есть можно всё, но мало, и надо много двигаться. Каждому продукту приcваиваются очки. Чем калорийнее продукт, тем больше у него очков. В русскоязычной прессе компанию окрестили "Весонаблюдателями". Кстати, телеведущая купила 10% компании. Теперь она регулярно рекламируют "Весонаблюдателей" у себя в социальных сетях.