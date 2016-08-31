На Сейшелы звёздная блондинка отправилась на днях, чтобы подготовиться к открытию на островах новой площадки проекта «Дом-2».

Между делом Ольга Бузова не забывала и об отдыхе.

Девушка не уставала со своей страницы в Инстаграм хвастаться восхитительными пейзажами и прекрасной фигурой в бикини.

– Подготовка к завтрашнему открытию новой площадки Дом-2 на Сейшелах проходит отлично, – пишет ведущая под фотографией, на которой она в бирюзовом купальнике лениво растянулась у бассейна.

Ольга также опубликовала видео, на котором она и еще одна участница проекта «Дома-2» притворно шутят над тяжестью своего труда.

К слову, не все подписчики Бузовой оценили её юмор и одобрили образ жизни, который она ведет.

Многим фанатом показалось, что Ольга злоупотребляет гламуром и только расстраивает россиян, которым Сейшелы могут только сниться.