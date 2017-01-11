Телеведущая Ольга Бузова пробует свои силы как певица. Сингл, который она представила на МУЗ ТВ накануне Нового года, смогут услышать в Петербурге. Песню "Под звуки поцелуев", которую в свое время раскритиковали в Сети, Бузова споёт в Ледовом дворце на шоу "Big Love Show", которое посвящено Дню влюбленных.

- Мои хорошие, встречаемся 10 февраля на в моем родном городе Санкт-Петербурге в Ледовом Дворце, и 11 февраля на Big Love Show в Москве в Олимпийском, - поделилась фото звезда шоу-бизнеса в Instagram.

Поклонники Ольги Бузовой порадовались этой новости и поддержали её в комментариях в соцсети. Напомним, что в 2011 году она вела Big Love Show вместе с Максимом Приваловым, а теперь впервые выйдет на сцену Олимпийского в качестве певицы.

Помимо Бузовой на шоу также выступят Тимати, Дима Билан, Нюша, «Время и Стекло», "ВИА Гра", Градусы и другие известные исполнители поп-сцены.