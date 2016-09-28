Ольга Бузова разместила в Instagram интригующее фото 27 сентября - российская телеведущая позирует на фоне здания, которое стоит, практически, в поле и обнесено ограждением.

- Привет, кто на местности?, - подписала кадр Бузова.

На следующем фото Ольга Бузова позирует за решёткой, сообщив, что уже успела пообщаться с LifeNews. Телеканалу она рассказала, что попала в колонию для несовершеннолетних ради роли. Более того, гламурная телезвезда призналась, что отправилась на съёмки в Невель.

Планируется, что Бузова исполнит роль ведущей музыкального телешоу в полнометражном фильме.

Чуть позднее 27 сентября телеведущая поделилась ещё одним фото.

- Мой первый съёмочный день в полнометражном фильме режиссёра Кирилла Плетнёва, - сообщила Ольга Бузова в соцсети. - Счастье работать на площадке с такими талантливыми и легендарными людьми.

Другие подробности о фильме - сюжет или название - пока не раскрываются. Известно лишь, что Бузова исполнит одну из главных ролей, а съёмки картины проходят на территории действующей колонии для несовершеннолетних.