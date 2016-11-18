40-летняя Анастасия Волочкова в очередной раз призналась, что больше всего любит восстанавливать силы в русской деревянной бане. Балерина в очередной раз выложила "банное фото" - обнажённое тело Волочкова прикрыла хвойным веником.

- Ну и, конечно, мой любимый банный комплекс Екатеринбурга, - подписала фото Анастасия Волочкова. - Деревянные срубы, парение пихтой, сеновал. Я очень люблю здесь восстанавливать силы.

Стоит отметить, что если вспомнить все "банные фото" балерины, то почти в каждом городе, где она бывает на гастролях, есть такое любимое место для восстановление сил. Не так давно она делилась кадрами, сделанными в спа-салоне в Москве. Для оригинальности в прошлый раз Волочкова позировала в будёновке, прикрывая обнажённое тело дубовым веником.

- По-хорошему завидую вам, Анастасия, - пишут в комментариях под фото. - Сейчас бы с удовольствием в баню бы, да с веником!