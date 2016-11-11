Обладательница самой аппетитной попки, Мисс Бум-Бум-2016, Эрика Канела стала первой темнокожей победительницей знаменитого бразильского конкурса.

На конкурсе "Мисс Бум-Бум-2016" Эрика представляла штата Байя. Объём бёдер обладательницы самой красивой попки составляет 107 сантиметров.

Новая Мисс Бум-Бум призналась журналистам, что победа стала для нее неожиданностью.

- Я не ожидала и была очень удивлена, - заявила обладательница самой аппетитной попки. – Темнокожие в моде, я очень рада!

Мисс Бум-Бум Эрика Канела уже принимала участие в нескольких конкурсах красоты. После победы обладательница самой красивой попы призналась, что больше не намерена принимать участие в конкурсах.

Девушка уверена, что титул "Мисс Бум-Бум" принесет ей успех. Она рассказала журналистам, что планирует позировать обнаженной для журналов.

Бразильские СМИ уже отметили, что в конкурсах красоты наметилась определенная тенденция: титулы "Мисс Бразилия" и "Мисс Сан-Паулу" в этом году тоже завоевали темнокожие конкурсантки.

В конкурсе "Мисс Бум-Бум", который проходит в Сан-Паулу, ежегодно участвуют обладательницы самых аппетитных попок. Конкурс является культовым мероприятием в Бразилии и завоевал поклонников по всему миру.

В этом году вокруг конкурса "Мисс Бум-Бум" разгорелся скандал. Претендентки на звание "Самой аппетитной попки" воссоздали картину "Тайная вечеря" в одних купальниках и подверглись критике со стороны некоторых религиозных лидеров.

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