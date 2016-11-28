Новый клип группы "Ленинград" "Обезьяна и Орёл" бьёт рекорды по просмотрам

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров представил новый клип на песню "Обезьяна и орёл" на канале в Youtube. Ролик появился 28 ноября, и к середине дня набрал уже под 100 тысяч просмотров. И с каждой минутой продолжают прибавляться тысячи просмотров. Так что "Обезьяна и орёл" может присоединиться к таим клипам-рекордсменам, как "Экспонат" ("На лабутенах)", "В Питере - пить" и другим. Клипы с сюжетной линией "Ленинграда" пользуются невероятным успехом в социальных сетях. На этот раз основной для сюжета послужила программа "Про любовь", которую ведёт Сергей Шнуров на Первом канале. В клипе "Обезьяна и орёл" дело также разворачивается в студии. Супружеской паре в отношениях помогают разобраться телеведущие, зрители, а также дают советы гости программы "Кровь & Любовь". Среди таких экспертов выступает и главная сваха страны телеведущая Роза Сябитова. В главных ролях снялись участники группы: Александр Попов, а также вокалистки "Ленинграда" Флорида и Василиса.

Клип "Обезьяна и орёл" Сергея Шнурова (видео 18+) В клипе "Обезьяна и орёл" выяснение отношений пары в соответствующих костюмах завершилось в итоге массовой дракой - всё в лучших традициях скандальных телешоу. Видео "Обезьяна и орёл" содержит ненормативную лексику. Посмотреть ролик можно на официальном канале Ленинград | Leningrad на Youtube (видео 18+).