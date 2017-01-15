Дима Билан взорвал соцсети новым имиджем. Известный поп-исполнитель решил слегка изменить привычный образ, чем неожиданно для себя подтолкнул фанатов к творчеству.

В Instagram Дима Билан выложил фото, на котором запечатлен в новом имидже.

- Отпуск для того, чтобы почувствовать себя по-новому! Мой январь 70-80-х! – подписал фото Дима Билан

Фото Билана с "новыми" усами и бородой быстро стало хитом в соцсетях. Поклонники певца сравнивают его с Фредди Меркьюри, Михаилом Боярским и даже бароном Мюнхгаузеном.

Некоторые фанаты не остановились на обсуждении новой внешности кумира и создали целую серию портретов Билана в разных образах: от Д’Артаньяна до Че Гевары.

Певец оценил творчество поклонников. Понравившиеся работы Билан опубликовал на своей странице в Instagram.

Такими темпами фото Димы Билана в новом образе скоро может войти в список популярных в рунете мемов.