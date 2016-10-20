Фото маленькой дочки Аллы Пугачевой с умилением обсуждают блогеры. На днях фотографию златокудрой малышки в своем блоге в Instagram выложил ее крестный - Игорь Николаев.

Он держит Лизу Галкину на руках и оба глядят на что-то очень интересное.

Как пояснил сам музыкант, фото дочки Пугачевой и Галкина сделано на празднике в честь первого дня рождения дочери Игоря Николаева.

"Глядя волшебной Минни-Маус в глаза))) Мы с моей крёстной дочкой Лизой Галкиной готовимся разрезать торт в виде Минни-Маус на Первом Дне Рожденья нашей с @uliaveronika доченьки Вероники", - написал Николаев (орфография и пунктуация автора).

Фанаты творчества Пугачевой и Галкина и все, кто следит за личной жизнью пары, в один голос твердят, что дочь Пугачевой все больше напоминает маму. Подписчики блога Николаева пишут в комментариях, что Лиза растет точной копией Аллы Борисовны.

"Мне кажется, они своих клонов сделали!! Мальчик - копия Галкин, а девочка - Пугачева! Странно как-то!", - удивляются блогеры в соцсетях.

Добавим, сама Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин часто выкладывают в соцсети фотографии своих детей - Лизы и Гарри. 18 сентября малышам исполнилось по 3 года и они уже стали одними из популярнейших детей в стране.

Двойня у Пугачевой и Галкина родилась благодаря ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), выносила детей суррогатная мать. У Аллы Борисовны есть дочь - Кристина Орбакайте, которая старше своих брата и сестры на 42 года. У Кристины трое детей. Младшей - Клавдии - 4 года.