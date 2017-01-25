Нюша выложила фото, которое вызвало жаркие споры в Сети. Поклонники тут же начали поздравлять. И обсуждать!

Все дело в том, что Нюша выложила фото с кольцом на безымянном пальце правой руки и подписала - "невеста я".

О том, кто избранник 26-летней Нюши - сама звезда не сообщает. Лишь иногда на её странице появляются фото сплетенных ладоней или посты о любви.

Однако поклонники давно уже подозревают, что у Нюши роман со спортивным чиновником Игорем Сивовым. По данным СМИ, пара начала встречаться осенью прошлого года - именно тогда журналисты заметили Нюшу и её возлюбленного на свидании.

Но по другим данным, история гораздо печальнее. Сивов, который старше Нюши на 10 лет (1980 года рождения), был женат и имеет двоих детей. Однако ради Нюши он оставил семью.

Сама Нюша не комментирует подробности своей личной жизни. После романа с Егором Кридом поклонники очень переживали за счастье любимой звезды.

Единственное, чем сейчас хвастается Нюша - фотографиями своего отдыха в Африке. По всей видимости, его организовал возлюбленный Нюши, чтобы в романтической обстановке сделать предложение.