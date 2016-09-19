Как рассказал Metro источник, близкий к окружению Лены Лениной, Никита Джигурда приехал неофициально. Он прибыл позже других звездных гостей, дождавшись, когда все телевизионные камеры уедут, и потребовал, чтобы его представили маме Лены уже в спокойной обстановке.

- Галантно опустился перед элегантной седой женщиной на колени и эффектно поцеловал её в ножку за то, что родила «умную, сильную и красивую зеленоглазую Царицу», - рассказывает источник о происходящем на даче Лены Лениной.

Затем он преподнес Лене в подарок цветы, модный диван и плюшевого зайца из шиншиллы. Никита Джигурда до глубокой ночи оставался в новом доме Лениной и признавался в любви к обеим дамам.

- В светской тусовке поговаривают о том, что эпатажный актер воспылал страстью к владелице сети франшиз студий маникюра Лены Лениной, что ставит их в крайне неудобное положение перед его супругой Мариной, проживающей с детьми во Франции, - рассказывает источник, близкий к писательнице. - Говорят, что он и побрился, и стал заниматься спортом, лишь для того, чтобы выглядеть моложе и привлекательнее в глазах блондинки.

Да и Ленина, видимо, высоко ценит сексапильность Джигурды, потому что выдала ему Ленинскую Премию в номинации “Мужчина Года”.