Невероятное красочное шоу устроила дизайнера Шарлотт Олимпия (Charlotte Olympia) в Лондоне, в рамках показов на Неделе моды, которая в эти дни проходит в столице Британии.

На подиум на шоу Charlotte Olympia (сезон весна-лето 2017) вышли модели в костюмах банана, клубники, ананаса и винограда. "Фруктовые" обувь и сумочки, которые демонстрировались во время показа - яркие, женственные и гламурные, вызвали невероятный фурор на полях Недели моды.

"Я хотела, чтобы это было весело, хотела организовать настоящее представление, чтобы зрители почувствовали и на миг вернулись в прошлое", - прокомментировала Шарлотт свое яркое шоу.

Шарлотт Олимпия - британский дизайнер, которая делает люксовые обувь и аксессуары. Она - дочь британского миллионера. Основала бренд в 2006 году. Шарлотт - мама троих детей.