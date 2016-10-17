30-летняя российская певица Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюк'oZa (Глюкоза), порадовала поклонников эротичным фото в прозрачном пеньюаре и просвечивающемся бюстгальтере. Кружевное белье Глюкозы возымело должный эффект - певица привлекла внимание поклонников.

- Ты мне нужен всего лишь всегда, - подписала романтичное фото в эротичном белье Наталья Ионова.

Фото певица сопроводила хештегом: "Без тебя". Именно так называется её новый клип.

Парень бил Глюк’oZу на улице: прохожие чуть не сорвали съёмки клипа (подробнее о клипе...)

Также Ионова сообщила подписчикам, что скоро премьера её нового клипа на канале glukozaTV. Именно для съёмок этого ролика Глюкоза выбрала такой соблазнительный пеньюар с бельём.

За день откровенное фото Натальи Ионовой набрало более 18 тысяч лайков в Instagram.