30-летняя певица Наталья Ионова (Глюк'oZa) вновь вызвала споры среди своих поклонников, опубликовав в Instagram фото в откровенном наряде, который почти не скрывает грудь певицы. Красную кружевную просвечивающуюся блузку Глюкоза надела без нижнего белья.

- Зачем вы все время раздеваетесь?, - комментируют фото в соцсети.

- Красные розы - символ любви. Очень красивая блузочка у Натали!, - поддержали любимицу фанаты.

Восторженных комментариев, конечно же, больше, чем осуждающих.

Такой наряд певица выбрала не случайно. 2 ноября Наталья Ионова (Глюк'oZa) стала гостем модного показа бренда Rasario. В Москве прошла презентация новой весенне-летней коллекции Рret-A-Porter этого бренда.