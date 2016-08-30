На своей странице в социальной сети Инстаграм исполнительница публиковала несколько откровенных снимков в чёрном купальнике.

Неприлично глубокое декольте и вырез по бокам в лучшем свете продемонстрировали зрителям женственные привлекательные формы Натальи.

Эротические снимки певица сопроводила ностальгическими и загадочными подписями: “До свидания, лето 2016! Ты, как всегда, было слишком быстрым” и "Это лето было очень эмоционально плотным, а в завершение ещё больше осталось вопросов! Ну, и пусть будет так…".

Отметим, что провокационная фотосессия Натальи Ионовой не всем её поклонникам пришлась по душе.

Некоторые подписчики звезды в Инстаграме стали жаловаться, что девушка слишком часто публикует снимки в полуобнаженном виде.

Тем не менее, с фактом, что фигура у Натальи шикарная, спорить никто из фанатов Глюкозы не стал.