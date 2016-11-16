Настя Задорожная, которой сейчас 31 год и она пока не замужем, рассказала о своих любовных похождениях. Правда, не по-настоящему, а в новом клипе.

Хирург, качок, не очень вежливый поклонник и любитель "покемонов" - череда претендентов на руку и сердце, найденных через приложение для знакомств "Тиндер”, героиню клипа так и не устроила. "За мужиков - не чокаясь" - с этой фразы в клубе и начинаются приключения Насти, которая сыграла в клипе саму себя.

Премьерное видео "Чувствую телом" уже выложили на канале YouTube и окрестили "женской народной комедией про любовь сквозь смех, слезы, глупости и… тиндер". Пройдя через слезы, жалобы подругам и попытки знакомств клип так и не заканчивается хэппи-эндом. Тем не менее, поклонники уже оценили новую работу.

О настоящей личной жизни Настя Задорожная предпочитает молчать. Особенно последнее время. До весны этого года Настя на протяжении нескольких лет была в отношениях с фигуристом Сергеем Славновым. Окружающим казалось, что в паре царит полное взаимопонимание и страстная любовь. Как сообщает "Starhit", несмотря на то, что Славнов не раз делал предложение руки и сердца своей избраннице, но до свадьбы дело так и не дошло.