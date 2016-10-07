Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская продолжает смелые эксперименты со своей внешностью. Каждым из них она делится в соцсети Instagram. На этот раз актриса решила сменить цвет прядей волос.

Напомним, не так давно Настасья Самбурская хвасталась синими прядями волос, а теперь они стали... зелёными.

- Я снова в новом цвете - покрасила волосы в зелёный и вам советую не бояться перемен, - подписала фото Настасья Самбурская. - Унылое осеннее время года просто обязано быть разбавлено яркими и порой непривычными для нас красками... Пусть даже и на голове.

Напомним, что не так давно Настасья Самбурская решилась на такой смелый шаг, как сделать каре и обрезала привычные длинные локоны. Также ранее актриса уже делала розово-малиновые пряди волос.