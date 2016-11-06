Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, слухи о котором ходят уже давно, стал поводом для шуток со стороны актрисы Настасьи Самбурской.

На своей странице в Instagram Настасья Самбурская выложила шуточное фото. На снимке актриса запечатлена лежащей на кровати с футболкой Дмитрия Тарасова, который является футболистом "Локомотива".

- Надеюсь, хоть в этой истории меня не заподозрят... Я и футбол-то не люблю. Тарабузики! Помиритесь, пожалуйста, - подписала фото Настасья Самбурская.

Таким образом Самбурская намекнула на скандал с мужем другой ведущей шоу "Дом-2" Ксении Бородиной. В свое время в СМИ утверждали, что именно из-за Настасьи Самбурской Бородина якобы рассталась с мужем Курбаном Омаровым. Позже эту информацию опровергли.



Позже из-за скандала с Омаровым Ксения Бородина даже внесла Настасью Самбурскую в "черный список", заблокировав в соцсети.

Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова обсуждают в Сети уже давно. Хотя официального подтверждения не поступало, на странице телеведущей в Instagram в последнее время все чаще появляются грустные записи об измене и расставании.

- Я не разглядел тебя, когда ты была рядом. Теперь, когда тебя нет, я вижу тебя повсюду, - подписала Ольга Бузова недавнюю фотографию.

Такие посты в соцсетях заставляют поклонников звездной пары Тарабузиков волноваться, гадая, действительно ли Бузова и Тарасов разводятся или это очередной пиар-ход.

Чтобы предотвратить развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, фанаты даже создали петицию с просьбой к сенатору Мизулиной спасти брак телеведущей и футболиста.